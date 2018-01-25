"Нафтогаз" погасил кредит ЕБРР в $300 млн на закупку газа в 2017 г

КИЕВ, 25 янв - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" погасил долг перед ЕБРР в размере 300 миллионов долларов по кредиту на закупку газа в 2017 году, действие трехлетнего кредитного соглашения подошло к концу, сообщила в четверг пресс-служба украинской компании.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания в 2018 году может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от ЕБРР и Всемирного банка на общую сумму 800 миллионов долларов, так как правительство Украины не выполняет требования этих международных организаций. Позже в ЕБРР РИА Новости сообщили, что банк ведет переговоры с Украиной о предоставлении новой кредитной программы, сумма возможной помощи пока не определена. При этом одним из требований со стороны ЕБРР выдвигается обеспечение правительством функционирования независимого набсовета при "Нафтогазе". По словам Коболева, "Нафтогаз" надеется на получение от ЕБРР новой программы.

"Нафтогаз 22 января 2018 года осуществил окончательное погашение задолженности в сумме 300 миллионов долларов по кредитному соглашению с ЕБРР, таким образом полностью и вовремя выполнив свои обязательства в рамках соглашения, заключенного в октябре 2015 года", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что средства кредитной револьверной линии ЕБРР, гарантированной государством, использовались украинской газовой компанией для закупки природного газа, необходимого для обеспечения потребностей украинских потребителей в течение отопительных сезонов 2015-2018 годов.

Всего в рамках кредитного соглашения на западной границе Украины было приобретено 5,3 миллиарда кубометров газа по процедурам закупок ЕБРР.

Как заявили в "Нафтогазе", кабмин осенью 2017 года не стал обращаться к ЕБРР о продлении действия текущего соглашения.