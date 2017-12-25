"Газпром": Просроченные долги за газ в РФ на 1 января превысили 170 млрд руб

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности за газ перед "Газпромом" в РФ на 1 января 2018 года вырос на 6% в годовом выражении, превысив 170,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Продолжение накопления просроченной задолженности за поставленный газ остается проблемой функционирования российского рынка газа. По оперативным данным, к 1 января 2018 года она составила 170,7 миллиарда рублей. Это на 9,8 миллиарда рублей больше, чем в начале 2017 года", - говорится в сообщении по итогам заседания правления компании.

При этом около 35% от общего размера долга и две трети увеличения задолженности приходится на долю теплоснабжающих организаций, добавляется в материале.

"Вместе с тем, второй год подряд удается снижать темп прироста задолженности российских потребителей. Так, в 2015 году он был 18,3%, в 2016 году — 7,1%, в 2017 году — 6,1%. Достигнута позитивная динамика оплаты текущих поставок", - говорится в сообщении.

Как заметили в "Газпроме" GAZP, в 2017 году благодаря претензионно-исковой работе и взаимодействию с правоохранительными органами обеспечен возврат 132,3 миллиарда рублей. Продолжается работа с руководством субъектов РФ, в том числе в рамках исполнения планов-графиков погашения задолженности.