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"Газпром" и Kogas обсудили возможное увеличение поставок СПГ с "Сахалина-2" в Южную Корею


Газ / Компании

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP и Kogas обсудили перспективы увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею с проекта "Сахалин-2", сообщается в пресс-релизе российского газового холдинга.

В четверг в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента, главного исполнительного директора компании Kogas Чжон Сын-Иля.

"На встрече рассматривались вопросы поставок в Корею СПГ с проекта "Сахалин-2", в том числе перспективы их увеличения. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества", - сообщает российская компания.

В 2005 году Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (оператор "Сахалина-2") и Kogas подписали контракт на поставку 1,5 миллиона тонн СПГ в год с этого проекта.

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