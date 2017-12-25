ФАС: Аукцион на газовые активы "Алросы" похож на торги под конкретного покупателя

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Условия аукциона на газовые активы "Алроса" ALRS характерны для торгов под конкретного покупателя, заявил в ходе пресс-конференции глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Там же в документации была такая норма, что в течение недели нужно внести аванс в размере 21 миллиарда (рублей - ред.). Обычно, когда хотят кому-то дать, кому заранее известно, кому надо, то он заранее предупрежден, он начинает аккумулировать средства, а другие не могут собрать 21 миллиард без серьезных финансовых потерь и перевести на счет продавца",- сказал Артемьев.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

"Роснефть" ROSN в конце прошлого года обратилась в Минфин, Росимущество и ФАС с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". По мнению нефтекомпании, нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Как факторы риска в письме отмечались отсутствие гарантий со стороны "Алросы", присутствие в сделке компаний с офшорной юрисдикцией и отсутствие истории их бенефициаров. "Роснефть" также отмечала, что может не успеть вовремя получить разрешение ФАС, которое является обязательным для участия в аукционе. Тем не менее, жалоба впоследствии была отозвана в связи с решением компании в аукционе не участвовать.