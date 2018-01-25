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Еврокомиссия выделит свыше 1,8 млн евро на газовые проекты Азербайджана


Газ / Компании

БАКУ, 25 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия выделит свыше 1,8 миллиона евро на проекты, реализуемые в целях поставки азербайджанского газа в Европу, говорится в четверг в сообщении, размещенном на сайте Комиссии.

Согласно сообщению, на реализацию проектов газопроводов, направленных в ЕС из Туркмении и Азербайджана, по территории Грузии и Турции (включая Транскаспийский газопровод, расширение Южнокавказского газопровода и Трансанатолийский трубопровод) от Еврокомиссии будет получено 1 миллион 871,725 тысячи евро.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Стоимость проекта оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

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