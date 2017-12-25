ФАС: Поведение независимых газовых компаний не способствует развитию биржевой торговли

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Поведение независимых газовых компаний препятствует развитию биржевой торговли газом, заявил на пресс-конференции глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

В конце года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии конкуренции в стране. Один из пунктов указа предусматривает развитие организованной биржевой торговли в РФ.

По словам Артемьева, независимые компании направляют свободные объемы газа не на биржу, что способствовало бы развитию биржевой торговли в РФ, а продают по контрактам.

"Как только приходит дата (торгов - ред.) и у них появляются свободные объемы, они вместо того, чтобы эти свободные объемы направить на биржу, повторяю, это общегосударственная задача... они говорят: "Нет, мы лучше законтрактуемся на среднесрочный контракт", - сказал он. Хотя, по мнению Артемьева, независимым компаниям экономически выгоднее торговать на бирже.

"Когда они (независимые компании - ред.) были маленькие, все время очень сильно страдали и были совсем другими. А как только они стали большими, они стали вести себя как "Газпром" GAZP. Это меня сильно уязвляет, и возникает такое не самое лучшее чувство", - заключил Артемьев.