Чистая прибыль СУЭК по МСФО в 2017 году выросла в 2,1 раза

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в 2017 году выросла в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом и составила 657 миллионов долларов, следует из материалов компании.

Выручка от реализации увеличилась в 1,4 раза, до уровня в 5,7 миллиарда долларов. Прибыль от операционной деятельности выросла в 1,8 раза, составив 1,08 миллиарда долларов. EBITDA увеличилась в 1,5 раза, ее показатель по итогам года составил 1,5 миллиарда долларов.

Отношение чистого долга к EBITDA в 2017 снизилось до 2 с 2,9 годом ранее. CAPEX увеличился в 1,4 раза, до уровня в 681 миллион долларов. Себестоимость реализованной продукции выросла в 1,3 раза, составив 2,5 миллиарда долларов. Транспортные расходы по итогам 2017 года — 2 миллиарда долларов. Таким образом, они выросли в 1,4 раза.

Акционерный капитал и обязательства компании в 2017 году выросли на 23,4% и составили 10,2 миллиарда долларов.

В 2017 году СУЭК увеличила добычу угля на 2,3%, до 107,8 миллиона тонн. Выросли и продажи угля — на 6,4%, до 109,7 миллиона тонн. На российском рынке компания реализовала 53,3 миллиона тонн угля, на международном — 54,2 миллиона тонн. Продажи нефтекокса и прочей продукции увеличились в 2,8 раза, до уровня в 2,2 миллиона тонн.

СУЭК — крупнейшая угледобывающая компания страны и входит в десятку крупнейших мировых производителей угля. Объединяет 15 разрезов, 12 шахт, 9 обогатительных фабрик и установок, а также 3 порта, в которых компания является одним из основных акционеров.