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СМИ: "Русгидро" и "Евросибэнерго" хотят инвестнадбавок для ГЭС


Компании / Энергосети

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. "Русгидро" и "Евросибэнерго" (входит в группу En+) пытаются включить ГЭС в программу модернизации тепловых электростанций, которая предварительно оценена до 1,5 триллиона рублей, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

В Минэнерго газете заявили, что компании инициируют обсуждение с федеральными ведомствами. Модернизация ГЭС предполагается из объема снижения платежей по тепловым ДПМ (договоры на поставку мощности).

Новый механизм модернизации разрабатывается на замену ДПМ, по которым пока за счет повышенных выплат потребителей возвращаются инвестиции в новые ТЭС. Эти договоры заключали выделенные в 2000 годах из РАО ЕЭС генкомпании. "Евросибэнерго" в это число не попало. Для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ - срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность - 10,5% годовых против 14%, затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических.

По ДПМ "Русгидро" строила Гоцатлинскую, Зеленчукскую и Кашхатау ГЭС, должны быть введены Загорская ГАЭС-2 и Зарамагская ГЭС-1. В "Русгидро" газете заявили, что не обсуждают модернизацию ГЭС с министерствами. Но набсовет "Совета рынка" 21 декабря включил ГЭС в техзадание расчета стоимости модернизации для "Ламайер Интернациональ Рус". Консультант, в частности, должен обсчитать замену рабочих колес, трансформаторов, генераторов и корпуса ГЭС. При этом в "Совете рынка" газете сообщили, что не принимали участия в обсуждении механизмов модернизации ГЭС.

Минэнерго и Минэкономики представили свои версии механизма, в концепции МЭР говорится, что ГЭС не должны попасть в модернизацию. Отмечается, что в начале января глава "Русгидро" Николай Шульгинов уже жаловался президенту на то, что тепловая энергетика Дальнего Востока не включена в программу модернизации. Развитие местных ТЭС могут профинансировать либо за счет потребителей других регионов, либо за счет расширения на ДФО оптового энергорынка. Однако МЭР считает, что большинство проектов модернизации ГЭС и сейчас окупается за счет прибыли на оптовом рынке, сообщили изданию в министерстве.

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