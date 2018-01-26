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СМИ: Американская Halliburton отказалась от покупки "Новомета"


Компании

МОСКВА, 26 янв ПРАЙМ. Американская Halliburton отозвала поданное в ФАС ходатайство о покупке 100% пермского производителя оборудования для нефтедобычи "Новомет", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, в российской компании подтвердили эту информацию.

В июле 2016 года один из основных акционеров "Новомета" - "Роснано" - выставил на продажу свою долю в 30,76%. Минимальная цена доли составляла 7,5 миллиарда рублей. ФАС получила ходатайство Halliburton о покупке 100% группы "Новомет" в начале января 2017 года, а в начале июня ведомство сообщило, что передало его на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

В Halliburton на запрос издания не ответили. В ФАС сообщили, что Halliburton отозвала свое ходатайство о сделке. Глава службы Игорь Артемьев, комментируя 25 января затягивание сделки, не исключил, что Halliburton "ждет очередных санкций" и американцы "просто чувствуют в этой ситуации, что им самим уже не надо ничего", пишет издание. По закону об иностранных инвестициях сделку должна была рассмотреть правительственная комиссия, но этого так и не произошло.

Сообщается, что переговоры с Halliburton начались еще в 2016 году. Тогда собеседники газеты в отрасли поясняли, что интерес американцев связан с желанием увеличить долю на рынке бурения в РФ. Сумма возможной сделки не раскрывалась, по данным издания, Halliburton могла заплатить за актив около 1 миллиарда долларов. Источники газеты отмечают, что основной причиной отказа Halliburton стало негативное отношение к сделке российских властей на фоне усиления санкций США.

Как сообщает издание, продажа "Новомета" тоже может сохранить актуальность, хотя и с другим покупателем. Так, в "Роснано" газете заявили, что "открыты ко всем выгодным предложениям по покупке пакетов портфельных компаний, в том числе доли в "Новомете". Покупкой доли "Роснано" интересуются некоторые нефтекомпании и игроки в секторе нефтесервиса, что "отражает тенденцию к консолидации отрасли", заявил газете источник в отрасли.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) и саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco видят российскую нефтесервисную компанию "Новомет" в качестве перспективного объекта для инвестирования, сообщал в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Новомет" - один из крупнейших в России производителей нефтепогружного оборудования, специализируется на инновационных технологиях, начиная с разработки новых видов установок для добычи нефти и заканчивая супервайзингом и подбором установки к скважине. Контрольный пакет "Новомета" принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. Компания имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки, в РФ клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.

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