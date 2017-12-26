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"Роснефть" транспортирует через "Газпром" 168 млрд кубов газа до 2020 г


Газ / Компании

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" ROSN одобрил сделку с "Газпромом" на транспортировку до 167,7 миллиарда кубометров газа до конца 2020 года на 295,85 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в материалах "Роснефти".

"Оказание ПАО "Газпром" GAZP(исполнитель) ПАО "НК "Роснефть" (заказчик) услуг по организации транспортировки газа горючего природного в период до 31 декабря 2020 года в объеме не более 167,667 миллиарда кубометров за вознаграждение в размере не более 295,854 миллиарда рублей (с учетом НДС)", - отмечает компания.

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