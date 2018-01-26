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Fitch: Предложенный Минэнерго механизм модернизации поддержит теплогенерацию в РФ


Компании / Энергосети

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Модернизация мощностей теплогенерации поддержит этот сектор в России, считает международное рейтинговое агентство Fitch.

В начале января на совещании у президента РФ Владимира Путина было принято решение о реализации программы модернизации тепловой генерации. В связи с завершением договоров предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020–2030 годах в электроэнергетике высвобождается до 1,5 триллиона рублей, которые можно реинвестировать в модернизацию. Это позволит обновить около 40 ГВт. Проекты будут отбираться на конкурсной основе. В январе Минэнерго опубликовало предложения по критериям отбора проектов для модернизации.

"Ожидается, что новый механизм, стимулирующий модернизацию мощностей тепловых электростанций (ТЭС), предлагаемый Минэнерго России, будет поддерживать денежные потоки тепловых генерирующих компаний после 2021 года", - говорится в сообщении.

"Реализация этого механизма должна смягчить подверженность тепловых генерирующих компаний рыночному риску в то время, когда значительная часть платежей по ДПМ для новых мощностей будет завершена", - также говорится в релизе.

При этом агентство оговаривается, что окончательное влияние нового регулирования на финансовый профиль каждой теплогенерирующей компании может быть определено только после утверждения окончательных параметров данной программы, а также после того, как компании примут решение о своем участии в ней.

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