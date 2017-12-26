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Дуда: Польша хочет таких же условий покупки российского газа, как Германия


Газ / Компании

ВАРШАВА, 26 янв - ПРАЙМ. Польша хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия, заявил президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии в Давосе. "Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия", - сказал Дуда.

"Почему мы платим за газ больше, чем Германия?", - отметил он.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома" GAZP. Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году. Страны Прибалтики и Польша традиционно заявляют о некоей зависимости от российского газа и необходимости диверсификации.

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