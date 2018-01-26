ФАС "Юнипро" и СО ЕЭС нарушили закон о защите конкуренции

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала, что "Юнипро" и "Системный оператор Единой энергосистемы России" (СО ЕЭС) нарушили закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства.

"26 января 2018 года ФАС России признала ПАО "Юнипро" и Системный оператор Единой энергетической системы нарушившими часть 1 статью 10 Закона о защите конкуренции. За такое нарушение хозсубъектам грозит штраф в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ. ФАС России установила, что действия этих хозяйствующих субъектов привели к ущемлению интересов участников рынка", - отмечает ФАС.

Относительно суммы штрафа, РИА Новости в ФАС сообщили, что она будет определена "только по итогам рассмотрения административного производства".

Антимонопольное ведомство в июне 2017 года возбудило дело в отношении компании и оператора по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела показало, что в октябре 2015 года "Юнипро" ввело в эксплуатацию третий энергоблок Березовской ГРЭС. С потребителями электроэнергии были заключены договоры предоставления мощности (ДПМ). В феврале 2016 года на нем произошла авария и начался внеплановый ремонт.

Поставки мощности прекратились, но "Юнипро" получало ее оплату в течение девяти месяцев — 950 миллионов рублей. Таким образом, потребители оплачивали мощность, которая не поставлялась, отмечали в ФАС.