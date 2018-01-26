FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС "Юнипро" и СО ЕЭС нарушили закон о защите конкуренции


Компании / Энергосети

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала, что "Юнипро" и "Системный оператор Единой энергосистемы России" (СО ЕЭС) нарушили закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства.

"26 января 2018 года ФАС России признала ПАО "Юнипро" и Системный оператор Единой энергетической системы нарушившими часть 1 статью 10 Закона о защите конкуренции. За такое нарушение хозсубъектам грозит штраф в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ. ФАС России установила, что действия этих хозяйствующих субъектов привели к ущемлению интересов участников рынка", - отмечает ФАС.

Относительно суммы штрафа, РИА Новости в ФАС сообщили, что она будет определена "только по итогам рассмотрения административного производства".

Антимонопольное ведомство в июне 2017 года возбудило дело в отношении компании и оператора по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела показало, что в октябре 2015 года "Юнипро" ввело в эксплуатацию третий энергоблок Березовской ГРЭС. С потребителями электроэнергии были заключены договоры предоставления мощности (ДПМ). В феврале 2016 года на нем произошла авария и начался внеплановый ремонт.

Поставки мощности прекратились, но "Юнипро" получало ее оплату в течение девяти месяцев — 950 миллионов рублей. Таким образом, потребители оплачивали мощность, которая не поставлялась, отмечали в ФАС.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ