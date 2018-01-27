Саудовская Аравия надеется на участие компаний РФ в проектах по возобновляемой энергетике

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих надеется на участие российских компаний в проектах по возобновляемой энергетике в стране.

"У нас планируются проекты в области ветряной и солнечной энергетики с общей мощностью 10 ГВт, оба проекта выставлены на тендер. К 2020 году мы планируем ввести в эксплуатацию установки общей мощностью в 3 ГВт", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы надеемся, что российские компании также будут принимать участие в проектах по возобновляемой энергетике", - добавил министр.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия обсуждает с Саудовской Аравией поставку солнечных панелей.

Между РФ и Саудовский Аравией подписано подписано соглашение о развитии сотрудничества в области энергетики.