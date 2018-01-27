FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Минэнерго: Пока никто не объяснил, почему майнерам нужны спецтарифы на электроэнергию


Компании
  • #ТЭЦ
    © fotolia.com, tomas

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию в России одни из самых низких в мире, это делает размещение мощностей для майнинга в нашей стране довольно привлекательным, и пока никто не смог объяснить, почему майнерам нужны специальные тарифы, прокомментировали РИА Новости в Минэнерго РФ.

Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на концепцию регулирования майнинга, сообщила, что Минкомсвязи планирует разрешить майнинг гражданам и компаниям, а также предоставить майнерам квоты на электроэнергию и специальный тариф. При этом появится специальная система обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика. Майнеров ждут два года налоговых каникул, потом юрлица будут платить налог на прибыль; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. Концепция пока дорабатывается.

Как сообщили агентству в пресс-службе Минэнерго, представители министерства приняли участие в обсуждении концепции регулирования майнинга, которое прошло в Минкомсвязи 23 января.

"Разговор о специальных тарифах шел. Но пока никто не смог объяснить, почему они должны быть "специальными". В Российской Федерации в настоящее время существующие тарифы одни из самых низких в мире. Это уже делает размещение вычислительных мощностей на территории России довольно привлекательным", - прокомментировали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, вопрос обнаружения включенных майнинговых мощностей по структуре потребляемого тока и генерируемого интернет трафика также обсуждался.

"Технически это возможно. Однако необходимо понимать, что такие процессы и мероприятия должны быть экономически целесообразными. Возможно, стоит отслеживать только крупные узлы, обеспечивающие данную деятельность в промышленных масштабах. Ведь заниматься майнингом можно и имея довольно скромные вычислительные мощности. Техническую, организационную и нормативную стороны этого вопроса предстоит проработать в период налоговых каникул, наличие которых предполагает концепция", - пояснили в министерстве. 

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ