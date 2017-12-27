Новак обсудил с министром энергетики США его возможный визит на "Ямал СПГ"

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Главы Минэнерго РФ и США во время общения в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали не санкции, а возможности сотрудничества и возможность посещения американским министром завода "Ямал СПГ", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Естественно, в кулуарах перед панелью мы общались, у нас была такая возможность. Господин Перри (глава Минэнерго США Рик Перри - ред.) не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы мы могли развивать наше сотрудничество", - сказал Новак.

"Не могу сказать за него (посетит ли Перри завод "Ямал СПГ" - ред.)", - добавил Новак, отметив, тем не менее, что такая возможность обсуждалась.

Он напомнил, что предложил США принять участие во ФСЭГ и теперь участники организации будут ждать реакции на это предложение. Он также напомнил, что они с Перри участвовали в совместной панельной дискуссии в Давосе, где обсуждались вопросы топливно-энергетического комплекса, проблемы и будущее энергетики.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" NVTK(50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.