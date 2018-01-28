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В США прибудет второй танкер с российским газом


Газ / Компании

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Вслед за отправкой первой партии с российским природным газом к берегам США в ближайшее время должен быть отправлен и второй танкер с рееэкспортным СПГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает РБК.

По данным агентства, которое ссылается на Kpler SAS (компанию, отслеживающую движение грузовых судов), к отправке к Восточному побережью США готовится танкер Provalys. Он должен забрать в Дюнкерке партию сжиженного газа, которая ранее прибыла во Францию из России. Ожидается, что в Бостон Provalys прибудет ориентировочно​ 15 февраля.

Первый танкер с российским сжиженным газом — Gaselys — находится в очереди у входа в Бостонский порт. Как сообщил Bloomberg офицер Береговой охраны США Лук Пиннео, танкер после выходных должен войти в порт и разгрузиться.

США последние три года получали СПГ из Тринидада и Тобаго. Однако слишком холодная зима на северо-востоке страны вынудила закупать дополнительные объемы газа. Продавцом стал французский энергетический гигант Engie, который закупил этот газ в начале января у проекта на спотовом рынке. Как выяснилось, газ был добыт на проекте "Ямал СПГ".

Gaselys должен был прибыть в Бостон еще 20 января, однако по дороге в США развернулся и направился в Испанию. Позже танкер продолжил путь в Соединенные Штаты. В Engie неожиданный разворот судна РБК объяснили плохой погодой.

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