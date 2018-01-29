СМИ: Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти‍

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Уже со следующего 2019 года российские нефтяники получат возможность отрабатывать новые способы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах в стране, пишет газета "Известия" со ссылкой на поправки в закон "О недрах", разработанные Минприроды.

Сланцевая нефть залегает глубоко в земной коре, из-за чего добраться до нее крайне сложно и достаточно дорого. Поэтому, пишет издание, в России нефтяники почти не интересуются разработкой сланцев, но сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде Минприроды подталкивает добытчиков к трудноизвлекаемой нефти, в числе которой - и сланцевая.

Министерство природы решило дополнительно простимулировать разработку трудноизвлекаемых запасов сырья, а также создать отдельный вид пользования недрами в стране — это специальные полигоны. На таких участках-месторождениях будут тестировать новые способы добычи сырья. Об этом и говорится в разработанных ведомством поправках к закону "О недрах".

Как следует из документов, тестовые нефтяные полигоны будут распределяться между нефтяными компаниями по заявкам. Еще один способ получить такой полигон в разработку - участие в конкурсе на недра.