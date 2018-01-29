Пакистан и РФ пока не согласовали тарифы для газопровода "Север-Юг"

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Москва и Исламабад пока не согласовали тарифы для газопровода "Север-Юг", стороны планируют в феврале в Москве провести пятое заседание координационного комитета по этому газопроводу, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин сообщил РИА Новости, что заседание координационного комитета России и Пакистана, на котором планируется определить тариф для газопровода "Север-Юг", должно было состояться 21 декабря. Кроме этого, в ноябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что РФ и Пакистан планируют до конца года договориться по тарифу на прокачку газа по газопроводу. После согласования можно будет говорить о начале строительства и запуске этого газопровода.

По словам пакистанского посла, и Пакистан, и Россия остаются привержены выполнению соглашения по газопроводу "Север-Юг", подписанному между странами в октябре 2015 года, однако, остается еще некоторая работа, которую стоить завершить по тем вопросам, которые по-прежнему открыты.

"Позвольте мне также добавить, что существует Совместный комитет по координации, отвечающий за наблюдением за процессом выполнения соглашения по проекту газопровода "Север-Юг". Уже прошли четыре его встречи. Пятая встреча, как ожидается, скоро пройдет в Москве. В ходе встречи обе стороны рассмотрят статус выполнения проекта… Надеюсь, встреча состоится в феврале. Ее проведение планировалось на декабрь 2017 года, но было отложено на начало 2018 года", - добавил Халилулла.

Как отметил посол Пакистана в России, "нет оснований для спекуляций" относительно судьбы газопровода. При этом он также сказал, что вопрос тарифов остается открытым.

"Это один из открытых вопросов", - заявил Халилулла, отвечая на вопрос, договорились ли стороны соглашения по тарифам.

РФ и Пакистан в 2015 году подписали межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг". Труба протяженностью 1,1 тысячи километров пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров газа в год свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Проект реализует компания "РТ-Глобальные ресурсы" ("дочка" "Ростеха").