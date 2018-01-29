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Ирак договорился с компаниями из Китая о строительстве НПЗ на юге страны - министерство


Компании

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Ирак договорился с двумя компаниями из Китая о строительстве нефтеперерабатывающего завода в районе нефтяного порта Фао на юге страны, сообщило министерство нефти Ирака на своем сайте.

"Министерство нефти объявляет о передаче проекта НПЗ Фао, включающего нефтехимический комплекс, двум китайским компаниям... Мощность НПЗ составит 300 тысяч баррелей в день", - сообщил сайт со ссылкой на официального представителя министерства Асема Джихада.

Джихад отметил, что проект направлен на развитие нефтехимического комплекса в Ираке с целью экспорта его продукции.

Он добавил, что власти страны также готовятся предложить компаниям инвестировать в несколько других проектов НПЗ, в том числе НПЗ в западной провинции Анбар мощностью 150 тысяч баррелей в сутки, в районе Кайяра к югу от Мосула мощностью 100 тысяч баррелей в сутки, а также в провинции Ди-Кар на юге страны мощностью 150 тысяч баррелей в сутки.

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