Total начала добычу нефти на месторождении Fort Hills в Канаде

МОСКВА, 29 янв ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total объявила о начале добычи нефти на месторождении Fort Hills, расположенном в Канаде, в провинции Альберта, говорится в сообщении компании.

"Total объявляет о том, что на проекте на нефтеносных песках Fort Hills, расположенном в Канаде, в Альберте, в 90 километрах к северу от (города - ред.) Форт-Мак-Муррей, была добыта первая нефть", - сообщается в релизе.

В ближайшие месяцы добыча на месторождении достигнет 180 тысяч баррелей нефти в день, отмечает Total. Оператором проекта выступают Suncor, Total и Teck.

"Мы рады видеть, что на Fort Hills началась добыча нефти после напряженного графика строительства в течение нескольких лет в трудных климатических условиях, и мы поздравляем оператора Suncor с тем, что получилось использовать весь свой опыт для осуществления этого проекта", - приводятся в сообщении слова президента по разведке и добыче Total Арно Брейака (Arnaud Breuillac).

Total - третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".