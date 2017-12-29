FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Total начала добычу нефти на месторождении Fort Hills в Канаде


Компании / Нефть

МОСКВА, 29 янв ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total объявила о начале добычи нефти на месторождении Fort Hills, расположенном в Канаде, в провинции Альберта, говорится в сообщении компании.

"Total объявляет о том, что на проекте на нефтеносных песках Fort Hills, расположенном в Канаде, в Альберте, в 90 километрах к северу от (города - ред.) Форт-Мак-Муррей, была добыта первая нефть", - сообщается в релизе.

В ближайшие месяцы добыча на месторождении достигнет 180 тысяч баррелей нефти в день, отмечает Total. Оператором проекта выступают Suncor, Total и Teck.

"Мы рады видеть, что на Fort Hills началась добыча нефти после напряженного графика строительства в течение нескольких лет в трудных климатических условиях, и мы поздравляем оператора Suncor с тем, что получилось использовать весь свой опыт для осуществления этого проекта", - приводятся в сообщении слова президента по разведке и добыче Total Арно Брейака (Arnaud Breuillac).

Total - третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ