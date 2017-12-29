"Роснефть" поставит CEFC в 2018 году 10 млн тонн нефти марок ВСТО, Urals и Sokol

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN начала поставки нефти в адрес китайской CEFC из расчета 10 миллионов тонн нефти в 2018 году, в основном это будут поставки нефти марки ВСТО через дальневосточный порт Козьмино, сообщили РИА Новости в российской компании.

"Согласно подписанному контракту, поставки добываемой компанией нефти в адрес "Хуасинь" уже начались. В 2018 году объем поставок составит 10 миллионов тонн", - сообщили в "Роснефти".

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"В основном планируются поставки нефти сорта ВСТО через порт Козьмино. Кроме этого, по контракту также предполагаются поставки нефти Urals и Sokol", - добавили в компании.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял о намерении компании в 2018 году поставить в Китай 50 миллионов тонн нефти. В начале сентября "Роснефть" и китайская CEFC ("Хуасинь") заключили пятилетний контракт, предусматривающий в частности поставку в Китай 10 миллионов тонн нефти в 2018 году. В ноябре совет директоров компании одобрил поставки CEFC с 1 января 2018 года до 60,8 миллиона тонн нефти в течение 5 лет.