FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Роснефть" поставит CEFC в 2018 году 10 млн тонн нефти марок ВСТО, Urals и Sokol


Компании / Нефть

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN начала поставки нефти в адрес китайской CEFC из расчета 10 миллионов тонн нефти в 2018 году, в основном это будут поставки нефти марки ВСТО через дальневосточный порт Козьмино, сообщили РИА Новости в российской компании.

"Согласно подписанному контракту, поставки добываемой компанией нефти в адрес "Хуасинь" уже начались. В 2018 году объем поставок составит 10 миллионов тонн", - сообщили в "Роснефти".

ВТБ предоставит кредит на 5 млрд евро китайской CEFC на покупку акций "Роснефти" >>

"В основном планируются поставки нефти сорта ВСТО через порт Козьмино. Кроме этого, по контракту также предполагаются поставки нефти Urals и Sokol", - добавили в компании.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял о намерении компании в 2018 году поставить в Китай 50 миллионов тонн нефти. В начале сентября "Роснефть" и китайская CEFC ("Хуасинь") заключили пятилетний контракт, предусматривающий в частности поставку в Китай 10 миллионов тонн нефти в 2018 году. В ноябре совет директоров компании одобрил поставки CEFC с 1 января 2018 года до 60,8 миллиона тонн нефти в течение 5 лет.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ