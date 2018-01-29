Орский НПЗ в 2017 году увеличил переработку нефти на 4,35%, до 4,7 млн тонн

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ, ОНОС) увеличил переработку нефти по итогам 2017 года на 4,35% по сравнению с показателем за 2016 год, до 4,7 миллиона тонн, говорится в сообщении предприятия.

"Орскнефтеоргсинтез" в 2017 году увеличил объем переработанного сырья по сравнению с 2016 годом на 4,35%, а именно на 198 тысяч тонн. Общий объем переработки нефти за отчетный период составил 4,743 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в прошедшем году на 14,1 %, до 2,776 миллиона тонн повысился показатель выпуска светлых нефтепродуктов. Завод выпустил более 744 тысяч тонн автобензинов, в том числе более 44 тысяч тонн бензина марки "Премиум-95", 626 тысяч тонн "Регуляр-92" и 73,7 тысячи тонн "Нормаль-80". "Почти на 20% возросло производство дизельного топлива: 1,6 миллиона тонн. На 3,5% увеличилась выработка битума и составила порядка 297 тысяч тонн", - подчеркивается в сообщении.

В 2017 году на заводе было завершено строительство факельного хозяйства, блока оборотного водоснабжения, установки химводоподготовки и первой технологической линии установки производства серы. На 2018 год запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга и объектов общезаводского хозяйства, заключается в материале.

"Орскнефтеоргсинтез" - нефтеперерабатывающее предприятие мощностью 6 миллионов тонн нефти в год, входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Завод производит автобензины, дизельное топливо, авиакеросин, битум, мазут. Мажоритарным акционером Орского НПЗ является АО "ФортеИнвест".