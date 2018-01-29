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Westinghouse продлил контракт с Украиной на поставки ядерного топлива


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КИЕВ, 29 янв - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Westinghouse Electric Company заключила новое соглашение с украинским государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" (ГП НАЭК "Энергоатом"), в рамках которого продлевается поставка ядерного топлива Украине до 2025 года, сообщает пресс-служба "Энергоатома" в понедельник.

"Продление срока действия договора укрепляет роль компании Westinghouse как стратегического партнера "Энергоатома" и демонстрирует нашу способность поддерживать Украину в энергетической диверсификации. Тот факт, что согласно условиям договора мы будем получать некоторые компоненты топлива от украинского производителя, еще больше укрепит отношения между компанией Westinghouse и Украиной", - прокомментировал новое соглашение президент и главный исполнительный директор Westinghouse Хосе Гутьеррес пресс-службе украинской компании.

Westinghouse поставляет для Украины ядерное топливо с 2005 года. Тогда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

Как следует из нового договора, поставка нового топлива начнется в начале 2021 года, сразу после завершения действующего соглашения.

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