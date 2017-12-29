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ФАС согласовала ходатайства "Новатэка" и структуры ГПБ о покупке газовых активов "Алросы"


Компании

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайства "Новатэка" NVTK и компании ООО "Статус" (структура Газпромбанка, ГПБ) о приобретении газовых активов компании "Алроса" ALRS, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Мы согласовали ходатайства "Новатэка" и "Статуса" на покупку газовых активов "Алросы". Остальные ходатайства отозвали сами компании", - сообщил представитель ФАС.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100%-ные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

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