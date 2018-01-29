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"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 22 по 26 января в основном выросли


Компании / Нефть

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 22 по 26 января в основном выросли; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Нормаль-80", который подорожал на 300 рублей — до 41,48 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Регуляр-92" - 39,751 тысячи рублей за тонну (рост на 11 рублей), "Премиум-95" - 40,447 тысячи рублей за тонну (снижение на 170 рублей), на летнее дизтопливо — 41,355 тысячи рублей за тонну (снижение на 43 рубля).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" снизилась на 11 рублей и составила 44,896 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" снизилась на 339 рублей, до 45,74 тысячи рублей, на "Премиум-95" - на 432 рублей, до 47,366 тысячи рублей. В рознице стоимость "Нормаля-80" выросла на 1 копейку, составив 35,99 рубля за литр, цена "Регуляра-92" не изменилась и составила 38,25 рубля за литр, стоимость "Премиума-95" - выросла на 2 копейки, до 41,07 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 46 рублей, до 43,257 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 78 рублей, до 40,424 тысячи рублей за тонну, розничная цена увеличилась на 6 копеек, до 40,96 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина снизилась на 717 рублей, до 43,568 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 655 рублей, до 42,672 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах выросла на 27 рублей, до 55,245 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута выросла на 70 рублей и составила 13,016 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 221 рубль — до 12,818 тысячи рублей за тонну.

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