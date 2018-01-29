Иранская NIOC рассмотрит заявку Wintershall на разработку месторождения Дехлоран

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Германская Wintershall подала заявку на подготовку к эксплуатации иранского нефтяного месторождения Дехлоран (Dehloran), которую рассмотрит Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), владеющая этим месторождением, сообщило иранское агентство Shana.

В понедельник NIOC уже провела заседание комитета своих консультантов по разработке месторождений для оценки заявки.

NIOC заявила, что немецкая компания планирует длительное сотрудничество.

Месторождение Дехлоран находится на юго-западе Ирана. Контракт на его разработку может включать в себя тщательную подготовку существующих скважин, бурение новых скважин, план строительства производственных объектов, запуск новых установок по опреснению морской воды, а также строительство жилых лагерей для персонала.

Wintershall - дочернее предприятие концерна BASF. Компания более 85 лет занимается поиском и добычей нефти и газа. Концерн осуществляет свою деятельность в Европе, Северной Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, а также в России и Прикаспийском регионе.