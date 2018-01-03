Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 29 июня в Санкт-Петербурге

ВЕНА, 27 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP проведёт годовое собрание акционеров 29 июня в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам глава совета директоров компании Виктор Зубков.

"Мы поговорили, основная масса людей уже переехала... 29 июня будет (годовое собрание - ред.) в Экспофоруме", - сказал Зубков.

Ранее годовое собрание акционеров "Газпрома" проходило в Москве.

"Газпром" завершает перевод головного московского офиса в Санкт-Петербург. В июне минувшего года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер уточнял, что к тому моменту более 90% администрации концерна уже работало в Санкт-Петербурге.