Экспорт "Газпрома" в ЕС в январе на 3% ниже, чем годом ранее

ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" GAZP в ЕС в январе снижается на 3% по сравнению с январем 2017 года, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Принимая во внимание очень теплый январь, поставки в январе немного ниже января 2017 года, на около 3%, но мы выше уровня января 2016 года на 8%", - сказал Медведев в ходе Европейской газовой конференции.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в начале января сообщил, что российский концерн в 2017 году увеличил по сравнению с 2016 годом экспорт газа в Европу на 8,1% - до 193,9 миллиарда кубометров.