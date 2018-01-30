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ОАЭ сократят поставки нефти на 25% с месторождения Мурбан в рамках сделки ОПЕК+


Компании / Нефть

ДУБАЙ, 30 янв - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби с марта сократит поставки нефти потребителям на 25% с крупнейшего материкового месторождения Мурбан-баб, расположенного к юго-востоку от Абу-Даби, сообщил во вторник министр энергетики ОАЭ в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"ОАЭ продолжают выполнять договоренность по сокращению нефтедобычи между странами ОПЕК и не ОПЕК, поэтому компания объявила своим клиентам о сокращении на 25% в марте 2018 года отгрузки на экспорт сырой нефти с месторождения Мурбан", - отметил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

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Сокращение добычи нефти

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