ЕК проанализирует позицию Eurogas по возможному принятию поправок к газовой директиве ЕС

ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия проанализирует позицию Европейской ассоциации газовых компаний (Eurogas) относительно возможного принятия поправок к газовой директиве ЕС, сообщил журналистам директор отдела по внутреннему рынку ЕС генерального директората по энергетике ЕК Клаус-Дитер Борхардт.

Eurogas в начале января заявила, что рекомендует приостановить процедуру принятия поправок ЕК к газовой директиве до тех пор, пока предложения Еврокомиссии не будут проанализированы участниками рынка. По мнению экспертов Eurogas, предложения ЕК скорее будут иметь неблагоприятные и негативные последствия по ряду аспектов. В частности, поправки могут создать препятствия для работы газопроводов, приходящих в ЕС из третьих стран (Алжира, Туниса, Ливии, Марокко), создают риски для энергобезопасности ЕС, для инвестиций компаний в инфраструктуру, для торговых и геополитических отношений ЕС и третьих стран.

"Мы проанализировали его (мнение Eurogas - ред.). Ряд вопросов, которые поднимает ассоциация, уместные и на них будет дан ответ. Но ряд вопросов - абсолютно не соответствуют действительности и неприемлемы. Я не буду сейчас их конкретизировать. Но, конечно, нам нужно их проанализировать...", - сказал Борхардт в кулуарах Европейской газовой конференции.

ЕК в начале ноября предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

ЕК объясняет, что на практике изменения, если вступят в силу, повлияют на работу только морских участков газопроводов. Речь идет, в частности, о трубах, идущих в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко и России. Эти поправки должны быть утверждены Советом стран ЕС и Европарламентом.