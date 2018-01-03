FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Татнефть" планирует направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ


Компании

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" TATN утвердил изменения в дивидендную политику компании, согласно ей компания будет направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них будет больше, говорится в сообщении "Татнефти".

"Совет директоров утвердил изменения в положение о дивидендной политике. При определении дивидендов, рекомендуемых для утверждения общим собранием акционеров, совет директоров будет исходить из того, что свободные денежные средства, которые формируются после финансирования инвестиционной программы, исполнения обязательств и иных потребностей общества, могут быть распределены в виде дивидендов, а целевым уровнем средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них является большей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как и ранее, совет директоров может предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев.

По итогам 2016 года дивиденды "Татнефти" составили 50% прибыли по МСФО, или 22,81 рубля на акцию. Это более чем вдвое превышает размер дивидендов за 2015 год. При этом в середине декабря 2017 года акционеры компании утвердили дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что в совокупности составляет 75% от чистой прибыли компании по РСБУ за указанный период. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 9 месяцев составила 86,172 миллиарда рублей, что на 13% выше показателя за соответствующий период прошлого года.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ