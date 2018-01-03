OMV планирует в конце 2018 г завершить сделку по обмену активами с "Газпромом"

ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV планирует в конце 2018 года завершить сделку по обмену активами с "Газпромом", сообщила РИА Новости представитель компании Бригитте Кек.

"OMV продолжает переговоры по завершению сделки по обмену активами с "Газпромом" и планирует заключить соглашение о корпоративном управлении и соглашение акционеров к концу этого года и вступить в контакт с норвежским правительством. Завершение (сделки) запланировано на конец 2018 года", - заявила Кек.

В рамках сделки OMV получит 24,98% в проекте по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения, расположенного на севере российской Тюменской области, а "Газпром" GAZP - 38,5% в норвежской OMV Norge AS.