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Новак: Санкции США не идут на пользу, совместные усилия дали бы больше для энергоотрасли


Компании

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Санкции США не идут пользу ни американским компаниям, ни мировой экономике в целом, совместные усилия принесли бы энергетической отрасли гораздо больше, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"По сути, все санкции, помимо политических мотивов, нацелены на то, чтобы создать препятствия для бизнеса, а значит – ограничивают свободную конкуренцию на рынке. Уверен, что это не на пользу ни американским компаниям, ни в целом мировой экономике, потому что наши державы являются крупнейшими в области энергетики. Совместными усилиями мы могли бы сделать гораздо больше для отрасли", - сказал он.

Новак также отметил, что настроен против таких "проблем": "Мы настроены на то, чтобы не возникало подобных проблем, подрывающих саму основу международного сотрудничества".

Ранее во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что "кремлевский доклад" приведет к новым санкциям против России.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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Санкции против РФ

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