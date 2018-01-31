Shell уйдет с месторождения газа Bongkot в Таиланде, продав долю в 22,2% PTTEP за $750 млн

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell достигла соглашения о продаже доли в крупном таиландском газовом месторождении Bongkot национальной нефтегазовой компания Таиланда РТТ Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), и выходе из проекта, говорится в сообщении Shell.

Продаже подлежит доля в размере 22,2222%, охватывающая несколько блоков указанного месторождения, оператором которого уже и так является PTTEP. Стоимость сделки составляет 750 миллионов долларов. "После завершения сделки доля PTTEP в Bongkot увеличится до 66,6667%, а владельцем оставшихся 33,3333% является французская Total", - указывает Shell. Завершение сделки ожидается во втором квартале.

"Решение Shell о продаже доли связано с нашей стратегией продажи непрофильных активов для превращения Shell в более простую и устойчивую компанию. Эта продажа делает Shell на шаг ближе к цели распродажи активов на 30 миллиардов долларов", - добавляет компания.

Сделка с PTTEP заключена после того, как в октябре Shell отменила продажу данного актива кувейтской государственной нефтегазовой компании Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co (KUFPEC) за 900 миллионов долларов.

Объем добычи на месторождении Bongkot составляет 860 миллионов кубометров в день природного газа и 26 тысяч баррелей в день конденсата.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале 2016 года произошло слияние компании с британской BG Group plc. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС в более чем 80 странах.