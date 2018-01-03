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Мощность СПГ-терминала "Новатэка" на Камчатке может быть увеличена до 40 млн тонн


Газ / Компании

ВЕНА, 31 янв - ПРАЙМ. Планируемая мощность перевалочного СПГ-терминала, который "Новатэк" NVTK хочет построить на Камчатке, может быть увеличена вдвое - до 40 миллионов с 20 миллионов тонн в год, сообщил РИА Новости зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей.

В октябре "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке СПГ. 

СПГ-танкерВторая очередь "Ямала СПГ" будет запущена в сентябре

"Сейчас это (планируемая мощность СПГ-терминала - ред.) 20 миллионов тонн. Мы, возможно, сможем увеличить ее до 40 миллионов тонн", - сказал Джетвей.

Он отметил, что ряд предварительных работ по реализации проекта начнется уже в этом году.

"Я думаю, какие-то работы начнутся уже в этом году... Я имею в виду, что сейчас, возможно, речь не идет о большом количестве строительных работ, но необходимо сделать много предварительных работ", - сказал он.

Джетвей напомнил, что запуск терминала запланирован примерно на 2022 год, что сопряжено с ожидаемым запуском проекта "Арктик СПГ-2".

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