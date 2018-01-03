Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал 11 кандидатов на 9 мест в новый состав

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" SNGS выдвинул одиннадцать кандидатур на девять мест в новом составе совета; все участники действующего совета вошли в данный список, следует из сообщения "Сургутнефтегаза".

Совет директоров "Сургутнефтегаза" утвердил список кандидатур для избрания в новый состав совета. В него вошли участники действующего совета директоров: генеральный директор компании Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель генерального директора Александр Буланов и еще семь человек: Владимир Ерохин, Николай Матвеев, Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Владимир Рарицкий, Владимир Шашков, Илдус Усманов.

Также в список кандидатов для избрания в совет включен Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, не входящие в состав совета.

"Сургутнефтегаз" - четвертая по величине интегрированная нефтяная компания России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.