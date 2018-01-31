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"Транснефть" планирует в 2018 г прокачать более 66 млн тонн нефти по ВСТО-1


Компании / Нефть

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. "Транснефть" планирует в 2018 году прокачать более 66 миллионов тонн нефти по трубопроводной системе ВСТО-1 (участок "Тайшет — Сковородино"), сообщается в корпоративном журнале компании.

Такое увеличение вызвано новыми объемами транспортировки нефти в КНР, сообщается в материале. "В декабре 2017 года китайские коллеги завершили работы по расширению нефтепровода "Сковородино – Мохэ – Дацин" на своей территории, и 1 января 2018 года трубопровод вышел на проектную мощность", - говорится в журнале.

Согласно материалам компании, в целом поставки нефти в Китай по системе "Транснефти" в 2018 году вырастут с 26,7 миллиона тонн до 38,3 миллиона тонн. В январе вице-президент компании Сергей Андронов сообщил, что "Транснефть" планирует в 2018 году прокачать по трубопроводу "Сковордино-Мохэ" из России в Китай 28,3 миллиона тонн нефти.

По ВСТО осуществляются поставки российской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на внутренний рынок. С 2010 года "Транснефть" ведет поэтапное увеличение мощности системы ВСТО. В декабре 2017 года "Транснефть" увеличила пропускную способность ВСТО-1 до 70 миллионов тонн нефти в год и приступила к завершающему этапу расширения ТС ВСТО-1 до 80 миллионов тонн.

ВСТО-2 (участок "Сковородино — порт Козьмино") мощностью 30 миллионов тонн в год был введен в эксплуатацию в декабре 2012 года, планируется его расширение до 50 миллионов тонн в год.

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