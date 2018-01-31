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Мексика может в 2018 г провести первый аукцион по продаже сланцевых участков


Компании / Нефть

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Национальная комиссия Мексики по углеводородам (La Comision Nacional de Hidrocarburos, CNH) ожидает разрешения министерства энергетики на проведение первого в стране аукциона по продаже сланцевых нефтегазовых участков до конца 2018 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу регулятора Хуана Карлоса Сепеду (Juan Carlos Zepeda).

"Мы ждем, когда министерство энергетики утвердит определенное расписание. Согласно предварительному расписанию, продажа блоков планируется до конца текущего года", - сообщил Сепеда агентству.

К продаже планируются участки в бассейне Burgos, которые является частью геологической формации, включающей в себя огромную сланцевую область в США Eagle Ford F. Другие блоки, планирующиеся к продаже, находятся в бассейне Tampico-Misantla на побережье Мексиканского залива в штатах Веракрус и Тамаулипас.

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