Производители в РФ в 2017 г повысили цены на бензин на 14,4% - Росстат

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Цены производителей РФ на автомобильный бензин в 2017 году увеличились на 14,4% по сравнению с 2016 годом, сообщил Росстат.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%, таким образом, цены производителей на бензин росли почти в шесть раз быстрее инфляции. При этом в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличение цен производителей составило 5,6% при инфляции в 5,4%.

Цены на бензин марки от АИ-96 до АИ-98 в прошлом году увеличились на 16,1% (в 2016 году рост был 2,4%), от АИ-81 до АИ-92 - на 14,4% (в 2016 году рост был 8,6%), от АИ-93 до АИ-95 - на 13,6% (в 2016 году рост был 2%).

Больше всего в 2017 году выросли цены производителей на дизельное топливо - рост составил 16,2% против 0,2% в 2016 году.

В 2017 году цены производителей на сырую нефть выросли на 38,3%, тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом - на 2,6%. В 2016 году цены производителей на добытую нефть росли на 9,6%, тарифы на перекачку - на 3,8%.