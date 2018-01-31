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Цены на авиакеросин в РФ в январе по сравнению с декабрем выросли на 2,04%


Компании / Нефть

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Цены на авиакеросин в аэропортах России в январе по сравнению с декабрем выросли на 2,04%, до 49,2 тысячи рублей за тонну, говорится в материалах Росавиации.

В аэропортах Московского авиаузла цены в январе остались на уровне декабрьских.

Самый большой рост цены - на 24,7% - зафиксирован в аэропорту города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе. На втором месте Симферополь с ростом цены на 20,4%, на третьем - Минеральные Воды, где цена авиакеросина увеличилась на 17,7%. Далее следуют Красноярск (рост на 15,4%), аэропорт "Тиличики" в Камчатском крае (15,7%) и Липецк (15,2%).

В части аэропортов в январе цены на авиакеросин снизились по сравнению с декабрем. Так, в камчатском аэропорту "Оссора" цена упала на 9,1%, в новом аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону - на 3,8%, в Кемерове - на 3,4%.

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