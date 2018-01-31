Нефтяные цены снижаются на данных Минэнерго США о запасах

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться после того, как Минэнерго США сообщило о первом за 11 недель росте запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.49 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 68,36 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,36% - до 64,28 доллара за баррель.

По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 января, увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей. Это первый за 11 недель рост запасов.

При этом снижение нефтяных цен было ограничено данными о снижении запасов нефтепродуктов. Запасы бензина сократились на 2 миллиона баррелей, запасы дистиллятов уменьшились также на 2 миллиона баррелей.

Как пишет агентство MarketWatch со ссылкой на старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), инвесторы посчитали, что запасы выросли из-за "зимней погоды на юге, из-за чего работа НПЗ несколько замедлилась".

По мнению аналитика ClippeData Мэтта Смита (Matt Smith), запасы также выросли из-за планового технического обслуживания на НПЗ. "При этом более низкие объемы нефтепереработки и всплеск в спросе на нефтепродукты привел к снижению запасов бензина и дистиллятов, что помогло скорректировать некоторые "медвежьи" настроения на рынке", - добавил аналитик.