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"Сибур" изменил структуру управления компанией


Компании

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. "Сибур" изменил структуру управления компанией, в ней теперь будут два руководителя - курирующий вопросы стратегии председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" и ведущий операционную деятельность генеральный директор ООО "Сибур", говорится в сообщении компании.

"В ООО "Сибур" принята новая редакция устава общества, в соответствии с которой руководство ООО "Сибур" осуществляют два единоличных исполнительных органа - председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" и генеральный директор ООО "Сибур". Данное решение связано с оформлением ранее инициированных процессов в компании по разделению стратегического и операционного руководства и направлено на дальнейшее повышение эффективности управления", - говорится в сообщении.

Как поясняется, председатель правления "Сибур Холдинга" осуществляет общее руководство им, курируя вопросы стратегического характера. Генеральный директор "Сибура" отвечает за текущее развитие компании и возглавляет правление "Сибура". Такая система управления позволяет сбалансированно реализовать стратегию развития компании, отмечается в сообщении.

"Председателем правления ПАО "Сибур Холдинг" остается Дмитрий Конов. Генеральным директором ООО "Сибур" и председателем правления ООО "Сибур" назначен Михаил Карисалов, ранее занимавший должность главного операционного директора компании", - сообщает компания.

"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов - топливно-сырьевого и нефтехимического.

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