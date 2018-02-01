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США в ноябре 2017 г увеличили добычу нефти на 4% к октябрю


Компании / Нефть
  • #Бочки
    © fotolia.com, tanawatpontchour

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в США в ноябре 2017 года выросла на 4% по сравнению с октябрем – до 10,038 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (IEA).

При этом в годовом выражении объем добычи увеличился на 13,1% - в ноябре 2016 года в стране ежесуточно добывалось 8,876 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным ведомства, самыми крупными нефтедобывающими регионами страны являются Мексиканский залив, Северная Дакота и Техас. В них добыча в ноябре составила 1,666 миллиона баррелей в сутки, 1,178 миллиона и 3,891 миллиона баррелей в сутки соответственно. Таким образом, добыча в Мексиканском заливе выросла на 14,4% по сравнению с октябрем, в Техасе - на 3%, в Северной Дакоте - на 1,2%.

Крупнейшим нефтедобытчиком в мире на данный момент является Россия. Как сообщал Росстат, ежесуточная добыча в РФ в ноябре составила 10,126 миллиона баррелей, Саудовской Аравии - 9,9 миллиона баррелей в сутки.

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