Чистая прибыль Royal Dutch Shell за 2017 г выросла почти в 3 раза

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, за 2017 год увеличилась в 2,84 раза по сравнению с 2016 годом, до 12,977 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила 1,58 доллара против 0,58 доллара за январь-декабрь 2016 года. Выручка Royal Dutch Shell при этом выросла на 30,7% - до 305,2 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла в 2,5 раза до 3,8 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила 0,46 доллара против прибыли в 0,19 доллара за октябрь-декабрь 2016 года. Выручка по сравнению с четвертым кварталом 2016 года выросла на 32% - до 85,4 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 65,353 миллиарда долларов, что на 11% ниже показателя предыдущего года в 73,346 миллиарда.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за 2017 год составила 1,55 миллиарда долларов против убытка в 3,674 миллиарда долларов годом ранее. Добыча составила 2,777 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, уменьшившись в годовом выражении на 0,3%. За четвертый квартал компания получила прибыль в 2,05 миллиарда долларов, что многократно превышает прибыль в 35 миллионов долларов годом ранее. Добыча составила 2,775 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сократившись в годовом выражении на 7%.

В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль за год выросла на 25% - до 8,26 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 6,6 миллиона баррелей в сутки, что выше показателя годичной давности на 2%. В четвертом квартале прибыль составила 1,116 миллиарда долларов, снизившись в годовом выражении на 29%. Объем продаж нефтепродуктов составил 6,86 миллиона баррелей в сутки, что выше показателя годичной давности на 6%.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах мира. В компании работает около 92 тысяч человек.