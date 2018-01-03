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Кабмин РФ выдвинул в совет директоров "Газпрома" тех же кандидатов, что и в 2017 г


Газ / Компании

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию "Газпрома" GAZP, в него вошли те же кандидаты, что и в 2017 году, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

Кандидатами в совет директоров стали его действующие члены: глава совета Виктор Зубков, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

В качестве независимых директоров кабмин РФ выдвинул кандидатуры председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, ректора РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктора Мартынова, ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимира Мау.

В настоящий момент в совет директоров "Газпрома" входят 11 человек.

В список кандидатов в ревизионную комиссию вошли заместитель начальника департамента "Газпрома" Вадим Бикулов, директоры департаментов Минэнерго РФ Александр Гладков и Татьяна Фисенко, первый заместитель руководителя аппарата правления "Газпрома" Маргарита Миронова, заместитель руководителя аппарата правления "Газпрома" Юрий Носов, начальник департамента "Газпрома" Карен Оганян, заместитель начальника отдела управления Росимущества Александра Петрова, заместитель директора департамента Минфина РФ Сергей Платонов, директор департамента Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Росимущество владеет 38,373% акций "Газпрома", государственные "Роснефтегаз" и "Росгазификация" контролируют 10,97% и 0,889% соответственно. 26,86% доли в уставном капитале принадлежит владельцам ADR (американские депозитарные расписки на обыкновенные акции "Газпрома" свободно обращаются на иностранном фондовом рынке). Прочим лицам принадлежит 22,91% доли в акционерном капитале.

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