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"Газпром" в январе снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 10%


Газ / Компании

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в январе снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 10% по сравнению с январем 2017 года - до 17,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"По предварительным данным, в январе 2018 года экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья составил 17,2 миллиарда кубометров. Это на 1,9 миллиарда кубометров (10%) меньше, чем в январе 2017 года, который стал рекордным по объему месячных поставок за всю историю компании", - говорится в сообщении.

"Снижение экспорта во многом связано с теплой погодой в европейских странах", - уточняется в сообщении.

При этом экспорт в январе текущего года на 13,8% выше показателя января 2016 года и на 13,9% выше среднего объема поставок в январе 2015-2017 годов, отмечается в сообщении.

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