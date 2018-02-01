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КТК в январе нарастил отгрузку нефти на 16%


Компании / Нефть
  • # Трубопровод

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Отгрузка нефти на экспорт через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе 2018 года возросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила более 4,8 миллиона тонн, следует из документов консорциума.

"В январе 2018 года на морском терминале КТК отгружено 4,848 миллиона тонн (38,4 миллиона баррелей) нефти, что на 669,375 тысячи тонн больше аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

По итогам января, на Морском терминале было отгружено 46 танкеров.

В 2016 году в систему КТК было принято 44,3 миллиона тонн углеводородного сырья. Введенные в декабре 2017 года мощности в рамках проекта расширения сейчас позволяют прокачивать по магистрали 67 миллионов тонн нефти в год. Несмотря на достижение этого планового показателя, официально программа расширения еще не завершена.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Крупнейшими акционерами является Российская Федерация (31% акций), Республика Казахстан (20,75%), "Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани" (15%).

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