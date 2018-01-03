"Газпром" в январе снизил добычу газа на 3,2%

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в январе снизил добычу газа на 3,2% по сравнению с январем 2017 года - до 45,6 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"По предварительным данным, в январе 2018 года группа "Газпром" добыла 45,6 миллиарда кубометров газа. Это на 1,5 миллиарда кубометров (на 3,2%) меньше, чем в январе 2017 года, и на 3,1 миллиарда кубометров (на 7,4%) больше, чем в январе 2016 года", - говорится в сообщении.

"Газпром" в 2017 году увеличил добычу газа на 12,4% - до 471 миллиарда кубометров.