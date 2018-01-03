Merrill Lynch ожидает роста дивидендов-2017 "Роснефти" в 2,7 раза

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Merrill Lynch представил прогноз по дивидендам "Роснефти" ROSN: аналитики ожидают их роста по итогам 2017 года до 16 рублей на акцию против 5,98 рубля на акцию по итогам 2016 года (в 2,7 раза).

По итогам 2018 года Merrill Lynch прогнозирует дивиденды на уровне 23,6 рубля на акцию, по итогам 2019 года - 30 рублей. Как отмечают аналитики, акции "Роснефти" в последние два месяца вернулись к росту, кроме того, у компании сильный свободный денежный поток. В свои расчеты аналитики включили платеж от АФК "Система" AFKS и недавние приобретения "Роснефти".

Как отмечают аналитики, беспокойство по поводу предоплат, сделанных "Роснефтью", и агрессивной политики M&A постепенно сходит на нет. По их мнению, интеграция недавно приобретенных международных активов идет по графику, и их ожидаемый вклад будет виден уже в 2018 году. Merrill Lynch ожидает, что генерация свободного денежного потока и сокращение баланса предоплат позволят "Роснефти" начать сокращать долговую нагрузку в 2018 году. Чистый долг компании по данным на конец первого полугодия 2017 года составлял 2,2 триллиона рублей.

Дивиденды "Роснефти" по итогам 2016 года составили 5,98 рубля на акцию. Это почти в два раза ниже показателя за 2015 год и соответствует 35% чистой прибыли компании по МСФО (она была на уровне 181 миллиарда рублей). Общая сумма дивидендов за 2016 год составила 63,377 миллиарда рублей.

В 2017 году "Роснефть" выплатила промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия в 3,83 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 40,6 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО за полугодие.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял в конце июня прошлого года, что поддерживает увеличение дивидендов компании до 50% чистой прибыли по МСФО начиная с выплат по итогам 2017 года, и обещал внести соответствующие предложения в правительство РФ.